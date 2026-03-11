La Provincia di Oristano mette in campo 1,6 milioni di euro per migliorare la sicurezza della rete viaria. Il Presidente Paolo Pireddu ha infatti approvato il progetto esecutivo che consentirà di avviare un ampio piano di interventi sulla segnaletica e sulle condizioni di sicurezza delle strade provinciali, grazie alle risorse trasferite dalla Regione Sardegna per la manutenzione della viabilità.

Il programma prevede il rifacimento delle linee sull’asfalto, la sostituzione e installazione di nuovi cartelli stradali, il ripristino dei paletti e dei segnali di margine, oltre alla sistemazione delle banchine nei tratti più critici. Un insieme di interventi diffusi, pensati per aumentare la visibilità e ridurre i rischi lungo una rete che si estende per circa 1.000 chilometri.

Le priorità saranno definite insieme ai Comuni del territorio, sulla base delle segnalazioni e delle verifiche tecniche. «Il nostro è un impegno concreto per affrontare criticità che si trascinano da tempo – sottolinea Pireddu – In molti tratti la segnaletica è usurata o assente. Con questo intervento vogliamo ripristinare condizioni adeguate di sicurezza».

Il Presidente ricorda, inoltre, che il piano si integra con gli interventi già programmati sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale e con le attività per l’adeguamento delle barriere di protezione agli standard richiesti per i motociclisti.

Un investimento importante, dunque, che punta a migliorare la mobilità quotidiana dei cittadini e la qualità delle infrastrutture, rispondendo alle esigenze dei territori e rafforzando la sicurezza lungo le principali arterie provinciali.

