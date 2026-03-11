A Oristano la lista d’attesa per una casa popolare continua a crescere, ma intanto quattro alloggi già pronti restano inutilizzati. Il motivo? Non risultano ancora accatastati. È la situazione segnalata in un’interpellanza urgente presentata dai consiglieri di Oristano al Centro Giuliano Uras e Roberto Pisanu.

Nel documento i due esponenti dell’opposizione ricordano che in città «circa 300 persone risultano attualmente in attesa di assegnazione di un’abitazione», mentre quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica situati in via Alghero sarebbero già stati completati e risultano «realizzati e pronti per essere assegnati alle famiglie aventi diritto».

Nonostante questo, gli alloggi non possono essere messi a disposizione degli assegnatari. Il motivo sarebbe esclusivamente amministrativo: gli appartamenti «non possono essere assegnati esclusivamente perché non è stato ancora effettuato l’accatastamento degli stessi», passaggio indispensabile per la registrazione formale degli immobili e per l’avvio delle procedure di assegnazione.

Nell’interpellanza si ricorda inoltre che la questione sarebbe stata già sollevata in passato. In particolare l’ex assessora ai Servizi sociali Carmen Murru avrebbe più volte chiesto di reperire le risorse necessarie per completare l’iter, «senza tuttavia ottenere riscontro concreto».

Per questo Uras e Pisanu chiedono ora al sindaco e alla giunta di chiarire «per quali motivi non siano stati ancora reperiti i fondi necessari» e quali iniziative l’amministrazione intenda adottare per completare l’accatastamento e procedere «all’assegnazione degli appartamenti alle famiglie in graduatoria».

