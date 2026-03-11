Acqua non potabile da ieri a Zeddiani e Milis. Ecco perché i rispettivi sindaci, Claudio Pinna e Monica Ortu, dopo aver ricevuto la nota della Asl di Oristano, con la quale veniva evidenziata la non conformità dei valori, hanno emanato un’ordinanza per vietare l'utilizzo della risorsa proveniente dalla rete di distribuzione Abbanoa, per scopi potabili e alimentari, sul loro territorio comunale.

Sia a Milis che a Zeddiani è consentito l'utilizzo dell'acqua per l'igiene della casa e della persona. A Zeddiani tutti i giorni Abbanoa posizionerà, nella piazza degli Ulivi, un'autocisterna per l'erogazione di acqua potabile. Stessa cosa a Milis, dove sarà presente in via Eleonora dalle 8 alle 17. Il servizio sostitutivo con l'autobotte sarà operativo fino al superamento dell'emergenza.

