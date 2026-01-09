Oristano, cambio d’ingresso all’ospedale San MartinoDa lunedì 12 gennaio l’entrata di via Rockefeller sarà temporaneamente trasferita al numero civico 3, di fronte all’incrocio con viale Diaz
Modifiche per quanto riguarda gli ingressi dell'ospedale San Martino di Oristano. A partire da lunedì 12 fino a mercoledì 14 gennaio, dalle 8 alle 17.30, l’ingresso di via Rockefeller sarà temporaneamente trasferito dal numero civico 1 (dotato di sbarra) al numero civico 3 (di fronte all’incrocio con viale Diaz) per consentire il tracciamento della segnaletica orizzontale e verticale all’interno dell’area ospedaliera. Come fanno sapere dalla Asl di Oristano, gli autisti di ambulanze e i cittadini che dovessero recarsi al Pronto Soccorso o in altre strutture dell’ospedale nei giorni e negli orari indicati dovranno quindi entrare dall’ingresso secondario di via Rockefeller (numero civico 3): le modifiche alla viabilità saranno indicate da un’apposita segnaletica.