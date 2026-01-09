Modifiche per quanto riguarda gli ingressi dell'ospedale San Martino di Oristano. A partire da lunedì 12 fino a mercoledì 14 gennaio, dalle 8 alle 17.30, l’ingresso di via Rockefeller sarà temporaneamente trasferito dal numero civico 1 (dotato di sbarra) al numero civico 3 (di fronte all’incrocio con viale Diaz) per consentire il tracciamento della segnaletica orizzontale e verticale all’interno dell’area ospedaliera. Come fanno sapere dalla Asl di Oristano, gli autisti di ambulanze e i cittadini che dovessero recarsi al Pronto Soccorso o in altre strutture dell’ospedale nei giorni e negli orari indicati dovranno quindi entrare dall’ingresso secondario di via Rockefeller (numero civico 3): le modifiche alla viabilità saranno indicate da un’apposita segnaletica.

