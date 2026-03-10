Villa Verde, saranno tre i volontari per il progetto di Servizio Civile UniversaleDomande entro l’8 aprile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche il Comune di Villa Verde aderirà ad uno dei progetti di Servizio Civile Universale. L’ente, infatti, procederà alla selezione di 3 volontari che saranno poi inseriti all’interno del progetto nell’area “Assistenza”.
Gli interessati potranno presentare una domanda di partecipazione solo attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), entro il prossimo 8 aprile. Al progetto potranno partecipare i giovani che hanno compiuto 18 anni e non hanno ancora superato il ventottesimo anno di età. Il progetto avrà una durata di 12 mesi e prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio.
Il titolo del progetto del Comune di Villa Verde è “Servizio Civile Universale per l'assistenza alla persone fragili nei Comuni della Sardegna”, mentre il programma è “Insulae Mirabiles: Servizio Civile Universale nei Comune della Sardegna e della Sicilia”.