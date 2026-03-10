Anche il Comune di Villa Verde aderirà ad uno dei progetti di Servizio Civile Universale. L’ente, infatti, procederà alla selezione di 3 volontari che saranno poi inseriti all’interno del progetto nell’area “Assistenza”.

Gli interessati potranno presentare una domanda di partecipazione solo attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), entro il prossimo 8 aprile. Al progetto potranno partecipare i giovani che hanno compiuto 18 anni e non hanno ancora superato il ventottesimo anno di età. Il progetto avrà una durata di 12 mesi e prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio.

Il titolo del progetto del Comune di Villa Verde è “Servizio Civile Universale per l'assistenza alla persone fragili nei Comuni della Sardegna”, mentre il programma è “Insulae Mirabiles: Servizio Civile Universale nei Comune della Sardegna e della Sicilia”.

