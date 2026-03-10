Era stata addirittura promossa una petizione popolare per chiedere il rifacimento. Ora, però, la svolta. Il Comune di Arcidano è riuscito a ottenere dalla Regione 300 mila euro per il rifacimento anche della strada ex Nato, che attraversa gli agri di Guspini e San Nicolò collegando la Statale 126 alla Provinciale 65. L'intervento prevede la posa di un nuovo manto bituminoso nei tratti che stanno manifestando cedimenti, l'apertura di alcuni sottopassi per il deflusso delle acque meteoriche e la sagomatura di alcuni tratti di cunetta. Sono previsti diversi interventi anche in viale Rinascita, dove verrà effettuato il rifacimento delle banchine laterali e delle caditoie per il regolare drenaggio della rete viaria. Verranno poi realizzati diversi attraversamenti pedonali e la segnaletica.

"Ho sempre pensato fosse importante dare un tocco di novità a viale Rinascita, una delle vie più ampie e importanti del paese, dopo la strada principale, così come mantenere efficiente, fruibile e sicura la strada ex Nato, vista la sua importanza sovracomunale - spiega il sindaco Davide Fanari - Abbiamo cercato il finanziamento presentandoci al bando con un progetto oprovato e abbiamo colto in pieno l'obiettivo. Il viale avrà un volto nuovo e, insieme alla manutenzione della strada ex Nato e al rifacimento di via Linari (già appaltato e con inizio a giorni), queste importanti opere di riqualificazione, si vanno a sommare alle precedenti, confermando l'impegno e l'attenzione dell'amministrazione nel far crescere e migliorare il paese".

