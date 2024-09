Sono 380, su un totale di 420 istanze, le famiglie oristanesi che potranno beneficiare del bonus sociale idrico integrativo, rimborso tariffario in favore delle utenze deboli riconosciuto ai cittadini residenti nei comuni dove il servizio è gestito da Abbanoa.

Un boom di richieste che testimonia la fragilità del tessuto economico cittadino: nel 2021, anno di esordio della misura di sostegno le domande erano state 169. Per il 2024 l’Egas ha riconosciuto alla città di Eleonora un contributo di 40mila euro, calcolato sulla base della popolazione residente e della superficie territoriale.

Nell’albo pretorio del Comune è in pubblicazione l’elenco delle domande ammesse e di quelle respinte: nel dettaglio, 27 sono state escluse per mancanza di requisiti, 13 invece sono risultate ripetute. Il bonus, che può essere concesso anche a chi già usufruisce dell’aiuto di Arera, è destinato a nuclei con Isee inferiore ai 20mila euro: nello specifico alle famiglie con reddito che non raggiunge la soglia dei 9mila euro viene erogato un contributo di 25 euro per ogni componente, mentre per redditi tra i 9mila e i 20mila euro l’aiuto è di 20 euro per ogni membro della famiglia. Per eventuali ricorsi al Tar ci sono sessanta giorni di tempo a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

