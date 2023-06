Un incubo durato un’ora. Sessanta minuti di terrore, apprensione e disperazione. Poi però, fortunatamente, il lieto fine con abbracci e tante lacrime di gioia. Tanto spavento nel centro storico di Oristano. Un bambino di dieci anni, che era con la mamma, improvvisamente si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

I genitori del piccolo hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sono quindi scattate tutte le operazioni di ricerca da parte della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani, della guardia di finanza e della forestale. Ma è scesa in campo anche la protezione civile di Oristano e tanti amici della famiglia. Nel centro storico della città la preoccupazione era evidente. In tantissimi cercavano di capire dove poteva essersi nascosto.

Il bambino è stato ritrovato sano e salvo sessanta minuti dopo in un paese limitrofo, dove la famiglia risiede, quando ormai il buio della sera stava avanzando. Il piccolo si è allontanato dalla città per raggiungere la sua abitazione percorrendo diversi chilometri a piedi. Le forze dell’ordine che lo hanno ritrovato sano e salvo hanno parlato di un bambino sveglio e con un grande senso dell'orientamento, capace e dotato di un coraggio non comune per la sua età.

È vero però che tutte le persone che durante il tragitto hanno incrociato il bambino da solo non hanno fatto nessuna segnalazione. Un aspetto che in queste ore fa discutere e non poco. Sia sui social che in città. In queste ore il padre del bambino su Facebook intanto ha voluto fare un appello rivolgendosi al popolo del web: «Se incontriamo per strada un bambino da solo, fermiamolo», ha scritto. «Senza spaventarlo, nei dovuti modi. E chiediamo dove sta andando, se è in compagnia dei genitori o solo. Per poi chiamare chi di dovere».

