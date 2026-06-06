Fino al 30 giugno sarà possibile presentare domanda per ottenere la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi comunali di Oristano per la stagione 2026-2027. Il Comune ha pubblicato l’avviso rivolto ad associazioni e società sportive interessate a utilizzare le strutture cittadine per attività e allenamenti.

Tra gli impianti disponibili figurano il campo di atletica Sinis-Nurra, il Nuovo Palazzetto dello Sport, la palestra di Torangius, le palestre di Silì, quelle degli istituti comprensivi di viale Diaz e via Marconi e gli impianti del Parco sportivo “Pino Spiga” di Torangius.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune e all’Urp, con consegna al Protocollo o invio tramite e-mail e Pec entro la scadenza del 30 giugno. Le concessioni saranno rilasciate entro il 31 luglio.

Per le palestre scolastiche l’utilizzo sarà consentito soltanto in orario extrascolastico e previo nulla osta dei dirigenti scolastici. L’assessore allo Sport Antonio Franceschi ricorda inoltre che, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, le società potranno ottenere la conferma dell’impianto già utilizzato nella stagione precedente. Resta però l’obbligo di essere in regola con i pagamenti relativi agli anni passati.

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