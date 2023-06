Prosegue l'intervento di restyling delle vie cittadine.

A partire da mercoledì della prossima settimana sarà avviata una nuova tranche di lavori che interesserà sette strade urbane.

«Partiamo da via Solferino e a seguire interverremo in via Ricovero, Risorgimento, Ales, Costa, Gramsci e Indipendenza – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete -. Nei prossimi giorni, con congruo anticipo rispetto all’inizio degli interventi, saranno sistemati i cartelli con le indicazioni per il traffico, per i divieti di sosta e per le regole per il transito delle autovetture».

I nuovi interventi per la bitumatura delle strade rientrano nell’appalto da un milione 300

mila euro avviato nei mesi scorsi attraverso l’impresa CLM di Orosei. Nei mesi scorsi gli operai sono intervenuti in via Cagliari, piazza San Martino, via Gioberti e numerose vie del quartiere di San Nicola, dando priorità alle arterie che presentavano oggettive condizioni di usura e conseguente pericolo per la viabilità.

Una boccata d'ossigeno per la malandata viabilità cittadina che non cancella, tuttavia, le criticità in diverse zone del centro e della periferia.

