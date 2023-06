Non si placano a Oristano le polemiche dopo l’ordinanza attraverso la quale il sindaco Massimiliano Sanna, martedì scorso, ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia di via Lanusei (priva di condizionatori) per il caldo eccessivo che rende difficile il normale svolgimento delle attività didattiche.

Sulla questione hanno presentato un’interpellanza i consiglieri di minoranza. «Eppure - si legge nel documento sottoscritto da Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga, Francesco Federico, Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe e Francesca Marchi - ci risulta che già il sindaco Lutzu e lo stesso sindaco Sanna siano stati i destinatari di una lettera, firmata da un comitato di genitori con la quale si chiedeva di valutare la salubrità dell’aria all’interno delle aule scolastiche di quell’edificio e il rispetto degli standard di qualità richiesti dalla normativa vigente».

I firmatari sostengono che nulla sia stato fatto e che l’amministrazione civica non abbia neppure partecipato all’avviso pubblico per la sostenibilità e l’efficienza energetica. La minoranza chiede, pertanto, che l’amministrazione intervenga entro il mese di settembre per risolvere il problema della scuola dell’infanzia di via Lanusei.

