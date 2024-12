Valorizzare la Oristano sotterranea medioevale, promuovere la cultura del recupero del cibo ma anche attivare autorizzazioni per la sosta gratuita negli stalli a pagamento per i veicoli a trazione elettrica o ibridi. Sono in tutto nove gli emendamenti al Dup 205-2027 proposti dal consigliere di Oristano democratica e possibile, Francesco Federico, e sottoscritti dalla minoranza di centrosinistra.

Il primo, che sarà illustrato durante la discussione del documento in programma martedì, prevede “l’attivazione dell’ambulatorio sociale per sopperire all’impossibilità economica di accedere cure mediche da parte de cittadini disagiati”. I firmatari suggeriscono di implementare il supporto alle famiglie con handicap nel disbrigo delle pratiche per l’accesso alle forme di assistenza, mentre per quanto concerne il dormitorio chiedono venga specificato che «sarà attivato in una struttura idonea all’interno del centro urbano».

Tra le proposte anche la difesa dell’Università di Oristano, il recupero dell’impianto di tiro a volo a Torregrande e l’approvazione di un apposito regolamento per l’applicazione di una riduzione del 20 per cento sulla tassa dei rifiuti a favore di chi adotta un cane nel canile comunale.

