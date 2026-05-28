La musica torna a chiamare allievi di tutte le età. Dal 1° giugno al 30 settembre saranno aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola civica di musica del Comune di Oristano per l’anno scolastico 2026/2027, con un’offerta formativa che spazia dalla tradizione agli strumenti moderni.

La scuola conferma un programma articolato, pensato sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta allo studio musicale sia per chi intende perfezionare le proprie competenze. Tra i corsi disponibili figurano pianoforte classico e moderno, chitarra, batteria, basso elettrico, canto lirico e moderno, ma anche violino, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, sassofono e tromba. Spazio inoltre agli strumenti della tradizione sarda, con le lezioni dedicate a launeddas e organetto.

Nel calendario didattico trovano posto anche il canto corale, l’informatica musicale e i corsi di propedeutica, rivolti ai più piccoli. Confermato anche per il prossimo anno il progetto “Nati per la Musica”, dedicato ai bambini nella fascia da 0 a 3 anni, con attività studiate per avvicinare i giovanissimi al linguaggio musicale sin dai primi mesi di vita.

Le iscrizioni potranno essere effettuate online attraverso il sito ufficiale della scuola civica, dove sono disponibili il regolamento e la modulistica necessaria. Per informazioni è possibile contattare i numeri 389 6189463 e 340 2523180.

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