Un lungo weekend tra devozione, tradizioni e spettacoli, da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno a Villa Sant’Antonio. In programma, infatti, i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, organizzata dal comitato in collaborazione con Comune e Pro loco.

Il programma prevede, per sabato 30 maggio, alle 17, gli scivoli gonfiabili e alle 22 una serata di canti a chitarra con Emanuele Bazzani e Roberto Murgia, Costantino Doppia alla chitarra e Alberto Caddeo alla fisarmonica e, a seguire, il gruppo “A Ballare”.

Domenica 31 maggio, alle 10.30 la processione, seguita dalla messa solenne animata dal coro “Cuncordu di Villa Sant’Antonio”; al termine la celebrazione de “Su Ball’e cresia”. Alle 16 animazione per bambini e alle 22 la cover band dei Nomadi, “Mercanti e Servi”. Chiusura lunedì 1 giugno: alle 16 il trenino verde, alle 17 la processione in onore della Madonna, poi la messa. Alle 18.30, la caccia al tesoro e alle 22 la musica di “Fantasia de Ballos”.

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