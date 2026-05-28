Sarà un po’ come fare un salto indietro nel tempo, quando il luna park era una tappa fissa dell’estate oristanese e il punto di ritrovo di intere generazioni. Con una novità però: stavolta ad ospitarlo sarà il quartiere di Torangius. Bambini, ragazzi e famiglie potranno presto a riempire il parco sportivo Pino Spiga tra giostre, giochi e spettacoli itineranti, dopo il via libera della Giunta comunale all’installazione delle attrazioni dal primo giugno al 15 ottobre.

La decisione è stata approvata su proposta dell’assessore allo Sport Antonio Franceschi e dell’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia. Le attrazioni saranno collocate nella porzione di terreno compresa tra la palestra e la pista di pattinaggio, all’interno del Parco sportivo Pino Spiga, recentemente riqualificato grazie ai fondi del Pnrr. Per il Comune, l’iniziativa rappresenta «un’importante opportunità strategica» per la città e si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del quartiere di Torangius.

Nel documento approvato dalla giunta si evidenzia inoltre come le attività itineranti costituiscano «strumenti efficaci di inclusione sociale», capaci di coinvolgere bambini, giovani, anziani e persone fragili, favorendo incontro e socializzazione. La presenza delle giostre servirà anche a garantire maggiore presidio e sicurezza in un’area che, almeno per ora, è ancora senza una gestione stabile: le procedure di gara per l’affidamento del parco sportivo sono infatti andate deserte.

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