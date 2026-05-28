C’è una nuova finestra per presentare le domande e accedere all’Indennità regionale fibromialgia 2026. Il Comune ha riaperto i termini per consentire anche a chi non aveva fatto richiesta entro la precedente scadenza del 30 aprile di partecipare alla misura regionale.

Le istanze potranno essere presentate fino all’8 giugno. La riapertura è stata decisa dopo una nuova deliberazione della Giunta regionale che ha dato ai Comuni la possibilità di accogliere ulteriori domande, compatibilmente con i tempi necessari per completare l’istruttoria e trasmettere i dati alla Regione entro il 30 giugno.

L’indennità regionale fibromialgia prevede un contributo fino a 800 euro per il rimborso di spese sanitarie, sociosanitarie e di cura della persona legate alla patologia e non coperte dal servizio sanitario regionale. Per ottenere il beneficio occorre essere residenti in Sardegna, possedere una certificazione medica specialistica rilasciata entro il 30 aprile 2026 e avere un Isee in corso di validità. Per l’anno in corso la Regione ha autorizzato uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro destinato all’indennità. Con la determina approvata dal settore Servizi alla persona e cittadinanza, il Comune di Oristano ha dato il via libera all’avviso pubblico per la riapertura dei termini e alla raccolta delle nuove domande.

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