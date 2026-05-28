Un percorso educativo dedicato ai temi del riuso, della sostenibilità ambientale e della solidarietà sociale, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di dare nuova vita agli abiti usati e promuovere comportamenti responsabili e consapevoli in contrasto al fenomeno del fast fashion.

Si è concluso con successo il progetto regionale “RiVestiamoci”, realizzato dal Comune di Cabras in collaborazione con l'Area Marina Protetta e rivolto agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Cabras. L'iniziativa ha coinvolto le ragazze e i ragazzi delle scuole. Momento conclusivo del progetto è stato il mercato solidale realizzato dagli studenti della classe IC, che hanno raccolto, selezionato ed esposto i capi di abbigliamento destinati alla donazione alla popolazione. Nello stand, allestito sabato scorso nella piazza Stagno, sono stati inoltre presentati gli abiti destinati all'unità nautica di Cabras, simbolo concreto di una comunità che collabora e condivide risorse e valori.

Grande l'entusiasmo e l'impegno dei giovani partecipanti durante tutto il percorso educativo, accompagnati dai loro insegnanti. Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata anche la collaborazione della cooperativa “Nel Sinis”, che ha contribuito attivamente all'organizzazione e allo sviluppo delle iniziative. L'assessore all'Ambiente Carlo Carta ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «RiVestiamoci ha rappresentato un esempio concreto di educazione ambientale e partecipazione attiva. I ragazzi hanno dimostrato grande sensibilità verso i temi del riuso e della solidarietà, comprendendo quanto anche i piccoli gesti possono contribuire alla tutela dell'ambiente e al benessere della comunità».

Anche il sindaco di Cabras Andrea Abis ha voluto sottolineare il valore dell'iniziativa: «Progetti come questo hanno un'importanza fondamentale perché riescono a coinvolgere le nuove generazioni in percorsi di cittadinanza attiva e responsabilità sociale. Vedere l'entusiasmo e l'impegno degli studenti è motivo di orgoglio».

Parole di apprezzamento anche da parte del Ddirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Paolo Figus: «L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione educativa. Attraverso esperienze concrete e attività pratiche, come il mercato allestito nella Piazza Stagno, gli studenti hanno compreso il valore del riuso e dell'economia circolare, sviluppando una maggiore attenzione verso le proprie scelte quotidiane».“RiVestiamoci” si conclude così come un'esperienza positiva e significativa, capace di unire sostenibilità, solidarietà e attenzione per il territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei più giovani.

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