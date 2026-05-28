L'obiettivo è richiamare l’attenzione sui danni legati al consumo di tabacco e per sostenere scelte orientate alla salute e al benessere. Anche la Asl di Oristano domenica 31 maggio parteciperà alla Giornata Mondiale Senza Tabacco, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La giornata invita simbolicamente le persone che fumano a rinunciare alla sigaretta per almeno 24 ore, come gesto di consapevolezza e possibile primo passo verso un cambiamento più duraturo.

«Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, che monitora le abitudini della popolazione tra i 18 e i 69 anni, in Italia la quota di fumatori è di circa il 20% della popolazione e la Sardegna è tra le regioni a maggiore diffusione del fumo, soprattutto tra i giovani, con un forte consumo anche di sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato, spesso percepiti come meno rischiosi, ma non privi di effetti nocivi sulla salute - si legge in una nota della Asl - Smettere di fumare non è semplice: la dipendenza da nicotina coinvolge aspetti fisici, psicologici e comportamentali. Per questo la Asl di Oristano, attraverso il Centro Antifumo, mette a disposizione dei tabagisti percorsi di supporto strutturati e gratuiti».

Chi desidera smettere di fumare può rivolgersi al Centro Antifumo di Oristano (via Casula, n. 5) dove professionisti qualificati offrono consulenza, sostegno motivazionale e percorsi personalizzati per la cessazione del tabagismo. La referente del Centro Antifumo è la direttrice del Ser.D. (Servizio Dipendenze) Paola Milia, le attività del Caf sono coordinate dalla psicologa Andrea Karola Wenzel. Per contattare il Centro Antifumo si può chiamare al numero di telefono 0783 030623, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o inviare una e-mail a serd.oristano@asloristano.it.

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