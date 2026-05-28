Una rete di aiuto tra famiglie, costruita sulla solidarietà concreta e sul sostegno reciproco nei momenti di difficoltà.

È il tema dell’incontro pubblico dedicato alle “famiglie d’appoggio”, promosso dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano insieme al Centro per le famiglie, l’affido e le adozioni del Plus di Oristano. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno, alle 18, alla Ludoteca Torangius di via Kennedy.

L’iniziativa punta a sensibilizzare la comunità su una forma di supporto familiare basata sulla vicinanza e sulla collaborazione tra persone. Durante l’incontro interverranno operatori, referenti istituzionali e famiglie che racconteranno la propria esperienza diretta, offrendo ai partecipanti un’occasione di confronto e approfondimento.

«Le famiglie d’appoggio rappresentano un esempio importante di solidarietà e collaborazione all’interno della comunità», sottolinea l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia. «Attraverso piccoli gesti di sostegno reciproco si possono creare reti preziose capaci di accompagnare e sostenere le famiglie nei momenti di maggiore bisogno».

L’incontro sarà aperto a tutti e gratuito. Per consentire anche ai genitori con bambini di partecipare, sarà attivato uno spazio gioco dedicato ai più piccoli, curato dagli educatori della cooperativa sociale Koinos.

© Riproduzione riservata