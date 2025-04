L’iter entra ufficialmente nel vivo. Con la presentazione del concorso di idee per la riqualificazione dell’edificio, si apre un nuovo capitolo per l’antica Reggia giudicale di piazza Manno a Oristano. L’ex carcere, destinato a ospitare gli uffici della Prefettura ma anche un museo comunale, domani spalanca le sue porte ad autorità, ordini professionali di ingegneri ed architetti e operatori economici per un sopralluogo che vuole essere soprattutto un’occasione di confronto sul futuro dell’immobile.

Sul sito dell’Agenzia del Demanio, tramite la piattaforma Maggioli, sono già disponibili tutti gli elaborati del bando al quale si potrà partecipare fino al 3 giugno. La scaletta è rigida: la graduatoria con il vincitore sarà pubblicata il 4 novembre, mentre l’avvio della procedura negoziata per la progettazione è prevista per il 15 dicembre. I partecipanti al concorso dovranno elaborare un masterplan per l’intera area, definendo la distribuzione degli uffici all’interno dei fabbricati, comprese le sale a uso speciale, gli archivi e il front office.

Nel documento di indirizzo alla progettazione vengono specificati nel dettaglio l’utilizzo delle corti esterne, che dovranno includere la creazione di spazi ad uso pubblico, e l’integrazione delle aree cortilizie con la piazza e la viabilità circostante.

Un intervento mastodontico, che avrà una durata di almeno cinque anni e per il quale sono disponibili 13 milioni di euro.

© Riproduzione riservata