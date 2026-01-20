Tempo di allestimenti in vista della Sartiglia e, come da prassi, scattano le prime restrizioni alla circolazione nel centro storico. A partire da domani, mercoledì 22 gennaio, entrano in vigore le limitazioni al traffico disposte dalla polizia locale per consentire la preparazione dei percorsi della storica giostra equestre.

L’ordinanza prevede, sino a cessate esigenze, il divieto di sosta sul lato sinistro di via Duomo, nel tratto compreso tra piazza Papa Giovanni Paolo II e via Sant’Antonio, con rimozione coatta dei veicoli. Nella stessa area potrà essere attivato anche il divieto di transito temporaneo, necessario per permettere il passaggio dei mezzi impegnati nel trasporto e nello scarico delle strutture per l’allestimento.

Durante le fasi operative i mezzi autorizzati potranno circolare anche in senso contrario a quello di marcia, tra via Cagliari e via Duomo, sotto il controllo di operatori movieri e con la scorta della polizia locale. Sempre da domani è sospeso il servizio dei parcheggi a pagamento sia in via Duomo sia in piazza Papa Giovanni Paolo II.

Sono previste deroghe ai divieti per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate utilizzati per gli allestimenti. La Polizia locale e le forze dell’ordine potranno infine adottare ulteriori provvedimenti in base alle esigenze di sicurezza e viabilità.

