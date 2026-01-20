Oristano, al via gli allestimenti dei percorsi della Sartiglia: scattano i divietiLimitazioni al traffico disposte dalla polizia locale per consentire la preparazione dei percorsi della storica giostra equestre
Tempo di allestimenti in vista della Sartiglia e, come da prassi, scattano le prime restrizioni alla circolazione nel centro storico. A partire da domani, mercoledì 22 gennaio, entrano in vigore le limitazioni al traffico disposte dalla polizia locale per consentire la preparazione dei percorsi della storica giostra equestre.
L’ordinanza prevede, sino a cessate esigenze, il divieto di sosta sul lato sinistro di via Duomo, nel tratto compreso tra piazza Papa Giovanni Paolo II e via Sant’Antonio, con rimozione coatta dei veicoli. Nella stessa area potrà essere attivato anche il divieto di transito temporaneo, necessario per permettere il passaggio dei mezzi impegnati nel trasporto e nello scarico delle strutture per l’allestimento.
Durante le fasi operative i mezzi autorizzati potranno circolare anche in senso contrario a quello di marcia, tra via Cagliari e via Duomo, sotto il controllo di operatori movieri e con la scorta della polizia locale. Sempre da domani è sospeso il servizio dei parcheggi a pagamento sia in via Duomo sia in piazza Papa Giovanni Paolo II.
Sono previste deroghe ai divieti per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate utilizzati per gli allestimenti. La Polizia locale e le forze dell’ordine potranno infine adottare ulteriori provvedimenti in base alle esigenze di sicurezza e viabilità.