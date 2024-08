Anche l’asilo nido di via Libeccio avrà una sezione a tempo prolungato. Il Comune, su proposta dell’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru, dopo alcuni studi di fattibilità ha reperito le risorse economiche per garantire il servizio che sarà attivato in via sperimentale.

«Interveniamo a favore dei genitori con bambini al di sotto dei tre anni, impegnati a conciliare i tempi dedicati al lavoro e alla gestione della famiglia - spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - si tratta di un intervento strategico da parte dell'amministrazione, che riconosce la complessità che incontrano i genitori nella crescita e nella educazione di figli in un'età così delicata».

Il nuovo servizio sarà attivato già a partire da settembre per l’anno educativo 2024-2025. «Quest'anno, con la pubblicazione del nuovo bando, si è evidenziato l'aumento delle richieste del tempo prolungato, per motivi di lavoro e spesso anche per l'assenza di una rete familiare di supporto a Oristano - precisa l’assessora Murru - Il servizio della Prima Infanzia da tempo si distingue per la qualità educativa e formativa e intendiamo proseguire questo percorso virtuoso rispondendo alle necessità delle famiglie che variano».

