Sarà la Cooperativa sociale CTR onlus di Cagliari a gestire il Centro per l’autonomia del PLUS di Oristano. Si è aggiudicata l’appalto di trenta mesi, di cui sei per eventuale proroga tecnica, superando le due dirette concorrenti con un ribasso del 3,05 per cento sull’importo a base di gara, pari a 469mila 607 euro.

Il servizio, che si svolge prevalentemente presso i locali di via Martiri del Congo a Silì, è rivolto a persone con sofferenza mentale ed è programmato come servizio distrettuale nell’ambito degli interventi previsti dal PLUS – Distretto di Oristano.

“Il Centro per l’Autonomia è un servizio di tipo semi-residenziale che incentiva percorsiriabilitativi individualizzati, volti alla promozione della salute, alla prevenzione delle ricadute e ad evitare condizioni di marginalità, di esclusione sociale e ad attivare percorsi di natura socio-lavorativa” – spiegano il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru.

Tra le attività programmate settimanalmente rientrano laboratori dedicati alla cura del verde, alla musica, al fumetto, all’escursionismo ed altre aree di intervento per rafforzare l’autonomia.

