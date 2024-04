La Provincia ha appaltato i lavori per la sistemazione delle palestre del liceo scientifico “Mariano IV”.

Poco più di mezzo milione alla ditta Imprefar di Agrigento che avrà 180 giorni giorni per concludere gli interventi. In particolare è previsto l’adeguamento igienico-sanitario delle palestre con la realizzazione dei nuovi bagni nella palestra B, l’adeguamento di quelli nella palestra A dove verrà realizzato anche un bagno per persone con ridotta capacità motoria.

Nei due complessi verrà sostituita la pavimentazione e adeguato l’impianto di riscaldamento. Infine si interverrà sull’efficientamento energetico nei locali.

© Riproduzione riservata