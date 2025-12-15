Continua l’emergenza sanitaria nell’Oristanese.

Come ha fatto sapere la Asl, a causa dell’indisponibilità del medico titolare, i turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriali di Milis e San Vero Milis, previsti per domani, martedì 16 dicembre, non saranno operativi.

I cittadini si potranno rivolgere agli Ascot più vicini, i cui orari di apertura settimanali sono pubblicati nel sito internet dell’Azienda sanitaria.

