l’emergenza
15 dicembre 2025 alle 18:30
San Vero e Milis, nessun medico è disponile: martedì 16 dicembre l'ambulatorio Ascot resterà chiusoSul sito della Asl è spiegato come comportarsi in caso di bisogno
Continua l’emergenza sanitaria nell’Oristanese.
Come ha fatto sapere la Asl, a causa dell’indisponibilità del medico titolare, i turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriali di Milis e San Vero Milis, previsti per domani, martedì 16 dicembre, non saranno operativi.
I cittadini si potranno rivolgere agli Ascot più vicini, i cui orari di apertura settimanali sono pubblicati nel sito internet dell’Azienda sanitaria.
