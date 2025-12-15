Focus sulla sanità a Ghilarza, alle prese con una grave carenza di medici di base. Mercoledì 17 dicembre, alle 15, il sindaco Stefano Licheri ha convocato il Consiglio comunale per discutere della situazione e individuare possibili azioni concrete.

All’assemblea civica parteciperanno anche i vertici della Asl di Oristano e il Commissario straordinario. L’incontro è stato fortemente voluto dall’aula, che recentemente si era confrontata sul tema dando seguito a una richiesta di convocazione del Consiglio presentata dal consigliere Renato Giovannetti e firmata da altri colleghi.

La situazione è particolarmente grave: da gennaio, con il pensionamento di tre medici, oltre seimila pazienti resteranno senza assistenza di base, suscitando grande preoccupazione nella cittadina del Guilcier e nei comuni limitrofi. Sul tema si è recentemente pronunciato anche il Comitato nato anni fa in difesa dell’ospedale e della salute.

Durante la seduta, il Consiglio discuterà anche della gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Lei.

