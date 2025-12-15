Martedì 16 dicembre, a Baradili, si terrà una passeggiata ecologica organizzata dall’associazione “Plastic Free”, con il patrocinio del Comune.

L’invito è rivolto a tutte le persone, a partire dalle 15.15, per iniziare il giro di pulizia di un’area all’interno del territorio. Il ritrovo è previsto nella zona dell’abbeveratoio presente all’incrocio tra la Provinciale 35 e la strada che collega Baradili e Sini. L’evento rientra all’interno dell’accordo tra Comune e Plastic Free che ha come obiettivo quello di ridurre la dispersione di materiale plastico nell’ambiente.

Il Comune, all’interno dell’accordo stesso, si impegna a sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi legati all’inquinamento da plastica e a promuovere buone pratiche per l’utilizzo e l’abbandono di materie plastiche sul territorio. “Plastic Free” promuove progetti che hanno la finalità di sensibilizzare le pulizie ambientali con la creazione di progetti educativi e l’adozione di pratiche più sostenibili.

