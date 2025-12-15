A Natale e a Capodanno più controlli nelle strade, nelle stazioni e in generale in tutti i luoghi più affollati. In vista delle prossime festività natalizie e di fine anno, il prefetto Salvatore Angieri ha presieduto questa mattina una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicata all’esame e alla predisposizione di idonee misure volte a garantire la generale tutela della legalità.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso l’innalzamento del livello delle misure di security, attraverso il rafforzamento del complessivo dispositivo di prevenzione a carattere generale e dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di culto, ai siti di maggiore aggregazione, ai centri commerciali, ai mercatini natalizi, ai locali di intrattenimento nonché alle stazioni ferroviarie e alle principali arterie stradali. I servizi saranno assicurati con il concorso di tutte le componenti delle forze dell’ordine e delle polizie locali. Anche l’Anas e la Provincia hanno garantito il pronto intervento in caso di emergenze lungo le strade di rispettiva competenza.

«Le misure adottate – ha dichiarato il prefetto – sono orientate a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare lo svolgimento delle festività in condizioni di serenità. A nome delle istituzioni, rivolgo un augurio di buone feste a tutta la cittadinanza, ringraziando le donne e gli uomini che saranno impegnati nei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

