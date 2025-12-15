Il Comune è pronto per affidare il maneggio comunale. Dopo circa quattro anni, il nuovo galoppatoio, spostato all’ingresso del paese, è stato ultimato. La struttura è stata realizzata con una spesa di circa 700 mila euro, grazie a un finanziamento regionale.

«Stiamo predisponendo la manifestazione d’interesse per affidarlo. Anche se ci è voluto tempo per completarlo, siamo soddisfatti di averlo potuto inaugurare in occasione dell’ultimo Palio. Secondo quanto ci hanno riferito i fantini che vi hanno partecipato, il nostro è uno dei migliori galoppatoi di tutta l’Isola», ha dichiarato il sindaco Gallus.

Gli uffici comunali, seguendo le indicazioni della Giunta, stanno lavorando al bando per affidare le strutture sportive. Alla gara potranno partecipare esclusivamente associazioni e società sportive senza fini di lucro. La durata della concessione non potrà essere inferiore a 20 anni, eventualmente prorogabili per altri 20.

Il Comune richiede inoltre «una congrua esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi, nonché la capacità di valorizzare l’impianto a beneficio della collettività e del territorio».

Chi vincerà la gara dovrà versare un canone, ma solo a conclusione dell’ammortamento delle spese sostenute per l’adeguamento delle strutture. Dovrà inoltre garantire al Comune l’utilizzo delle strutture affidate per almeno dieci giorni all’anno. Infine, la Giunta ha autorizzato il responsabile del Settore finanziario e patrimonio ad affidare temporaneamente gli impianti al circolo ippico paulese.

