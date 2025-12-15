Il viaggio incantato di White Stars Christmas, ideato e realizzato da Teatro Circo Maccus, approda anche a Bosa. Martedì 16 dicembre, grazie al contributo della Camera di Commercio di Nuoro, il centro storico si trasformerà in un paesaggio di luci e meraviglia, con acrobazie aeree, trampolieri, musica e danze sospese.

La parata luminosa partirà alle ore 17 da Corso Vittorio Emanuele e si concluderà in Piazza IV Novembre, dove andrà in scena lo spettacolo finale, pensato per regalare a famiglie e bambini un’esperienza immersiva di magia condivisa.

«Un racconto di Natale fatto di poesia leggera, in cui la luce guida lo sguardo e la piazza torna a essere luogo di comunità», spiega la direttrice artistica Virginia Viviano. Sul palco un cast internazionale: il trapezio di Susanna Defraia, le contorsioni di Gaia Pascolo, la corda aerea e i trampoli di Delia Occhiucci, il cerchio aereo di Giulio Caravatti, l’equilibrismo di Pedro Miguel Rosa e l’energia di Brown Douglas. A coordinare le performance anche l’artista cileno Aleandro Peña Durán.

Il comparto tecnico, guidato da Gianni Sanna, con le luci di Riccardo Esposito, le installazioni di Vinicius Ibanez e i costumi di Roberta Serra, assicura qualità e sicurezza.

Con oltre vent’anni di attività, Teatro Circo Maccus conferma la sua vocazione nel fondere arti circensi, teatro fisico e ricerca visiva, offrendo a Bosa un Natale sospeso tra fantasia e comunità. Info e aggiornamenti su teatrocircomaccus.com.

