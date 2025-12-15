Oristano celebra il cavolo, incontro con gli esperti di Campagna AmicaIn piazza per scoprire le varietà di cavolo
È considerato un ortaggio dalle notevoli proprietà nutrizionali, con grande versatilità in cucina e numerosi benefici per la salute. Sarà il cavolo il grande protagonista al Mercato Campagna Amica di Oristano giovedì 18 dicembre, con una giornata dedicata alla valorizzazione dei prodotti di stagione e del chilometro zero, per riscoprire le eccellenze locali della terra.
La giornata al mercato di piazza San Martino si aprirà alle 10 con la mostra “Tutti cavoli nostri”, che presenterà le diverse tipologie di cavoli, tutti in vendita al mercato, evidenziandone le specificità.
Alle 11, spazio all’educazione al gusto con “Non solo cavoli amari”, a cura del tecnico Pier Giorgio Cauli, mentre alle 11.15 verranno presentate “Le ricette del cavolo”, alcune specialità a base di cavoli preparate dallo chef oristanese Paolo Canu del ristorante Pane e Olio di via Giovanni XXXIII: crema di cavolo broccolo con fungo cardoncello, lasagna di cavolo e cavolo gratinato.
I visitatori potranno inoltre degustare il cavolfiore bianco in pastella fritto. Ospiti dell’iniziativa, oltre ai consumatori abituali del mercato, una rappresentanza dell’Adiconsum di Oristano, con il segretario Giorgio Vargiu, e dell’Unitre, guidata dalla presidente Adriana Boi.