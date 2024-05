Dodici lavoratori senza contratto e privi di qualsiasi copertura assicurativa all’interno di un night club di Oristano, che è stato chiuso provvisoriamente.

La sospensione dell’attività è scattata dopo i controlli del weekend dell’Ispettorato del lavoro d’area metropolitana di Cagliari-Oristano.

Nel night lavoravano in nero banconieri, addetti alla sicurezza e figuranti di sala, tra di loro anche quattro extracomunitari su cui sono in corso verifiche sulla regolarità dei permessi di soggiorno.

Nei confronti dei titolari, viane spiegato, verranno disposte anche 14 “maxi sanzioni” per un totale di oltre 50mila euro. Inoltre lo stop all’attività, spiegano dall’Ispettorato, è stato adottato nella «versione maggiorata, per l’occupazione in nero di più di 5 lavoratori».

Attività sospesa anche in alcuni locali di Cagliari controllati nel weekend, in questi casi per la presenza di un lavoratore in nero.

