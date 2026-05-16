Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi sulla Provinciale 26 che collega Borore a Sedilo. Un’auto in marcia ha preso fuoco, con il conducente che è riuscito fortunatamente ad accostare, restando illeso.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a estinguere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

(Unioneonline)

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