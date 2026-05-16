il rogo
16 maggio 2026 alle 16:29
L’auto prende fuoco mentre viaggia sulla Provinciale: paura tra Borore e SediloIl conducente è riuscito ad accostare, restando illeso. Sul posto il 115
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Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi sulla Provinciale 26 che collega Borore a Sedilo. Un’auto in marcia ha preso fuoco, con il conducente che è riuscito fortunatamente ad accostare, restando illeso.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a estinguere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.
(Unioneonline)
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