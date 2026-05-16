Un campo da calcio speciale, dedicata al coraggio e alla legalità. La nuova struttura sportiva del paese dove i ragazzi potranno giocare a pallone è stata intitolata a Emanuela Loi, la prima agente donna della Polizia di Stato caduta in servizio nell'attentato del 19 luglio 1992 a Palermo, in cui perse la vita anche il magistrato Paolo Borsellino.

La decisione è stata presa dal Comune di Zerfaliu per rendere omaggio alla poliziotta morta all'età di 24 anni mentre svolgeva il proprio lavoro, per questo insignita della medaglia d'oro al Valor Civile. Alla cerimonia erano presenti diverse autorità civili, militari e religiose provinciali. Non è mancato il questore di Oristano Giovanni Marziano.

Hanno raggiunto Zerfaliu anche numerosi sindaci della provincia. In prima fila anche la nipote Emanuela Loi, che ha lo stesso nome, figlia del fratello Marcello nata alcuni mesi dopo l'assassinio della zia.

Il primo cittadino di Zerfaliu, Pinuccio Chelo, durante la cerimonia di intitolazione del campo ha ricordato la figura della poliziotta, il suo coraggio, la determinazione e la responsabilità. La serata si è conclusa con un rinfresco organizzato dall'associazione Alivos.

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