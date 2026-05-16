Comunità in festa ieri per una nuova centenaria. Vittoria Camboni ha compiuto 100 anni circondata dall’affetto dei familiari, mentre a nome dell’amministrazione comunale sono arrivati il sindaco Salvatore Pes, la vice sindaca Maria Antonietta Meloni, l’assessora Eleonora Carboni, portando gli auguri dell’intera popolazione.

Alla neo centenaria hanno anche consegnato una targa con l’estratto dell’atto di nascita. Un compleanno carico di emozione, durante il quale la festeggiata ha ricordato i sacrifici e la fatica di una vita dedicata alla famiglia, dopo anni di lavoro come collaboratrice domestica tra Sedilo, Nuoro, Macomer, Sorradile, Cagliari e Roma.

Una giornata speciale, rallegrata da signora Vittoria, con la sua saggezza, semplicità e simpatia. La festa ha riunito anche le sue sorelle, di 84 e 89 anni, che condividono con lei la data di nascita, il giorno di Sant’Isidoro. Tutte e tre hanno voluto festeggiare insieme.

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