Fede, devozione e anche divertimento. Conto alla rovescia a Cabras per i festeggiamenti in onore della patrona, Santa Maria Assunta.

Si comincia sabato 23 maggio, alle 17:30: dopo la recita del Rosario si terrà come per tradizione l'intronizzazione del simulacro e la benedizione delle medaglie dedicate alla festa 2026. Domenica 24 maggio maggio invece è prevista la prima la messa, alle 10, seguita dalla processione lungo le vie del paese. Sarà presente il cardinale Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari.

L'indomani, il 25 maggio, la messa invece è in programma il pomeriggio, alle 17: sarà celebrata da don Luigi Tiana, abate del monastero di San Pietro di Sorres. In occasione delle due processioni, l'associazione "A sa Crabarissa" anche quest'anno propone ai cabraresi di partecipare indossando gli abiti del paese.

Un anno ai vecchi tempi. Un modo per ricordare quando durante la processione di Santa Maria Assunta, i cittadini indossavano gli abiti tradizionali. Ricco anche il programma dei festeggiamenti civili. Ad aprire i festeggiamenti, sabato 23, sarà Chris Slade, storico batterista. Poi saliranno sul palco gli Yimpossibili, rock band sarda. Domenica 24 spazio la musica di Fantasias De Ballos. Poi lo spettacolo Nostalgia 90. Lunedì 25, musica sarda, pop e rock. Alle 23 i fuochi d'artificio.

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