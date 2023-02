A Nurachi i furbetti hanno vita breve.

L’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Renzo Ponti fa sapere che il prossimo primo marzo scade il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento del contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Ma non solo.

Ricorda anche che a seguito della richiesta il Comune effettuerà un sopralluogo per verificare la fondatezza della richiesta, che le opere non siano già eseguite o iniziate ma anche che la spesa prevista sia congrua. Altra regola per chi chiede il contributo: il termine per la conclusione dei lavori è pari ad un anno dalla liquidazione al Comune delle risorse assegnate.

Chi necessita di informazioni può collegarsi al sito istituzionale del Comune. Oppure può contattare l'ufficio Servizi Sociale all'indirizzo mail: servsoc@comune.nurachi.or.it o al numero di telefono 0783.412085.

