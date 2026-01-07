Nuovo ecocentro a Nuraxinieddu, avviata la fase progettualeServirà per alleggerire la struttura di via Oslo e migliorare il servizio nelle frazioni
Il nuovo ecocentro di Nuraxinieddu entra nella fase progettuale. Il Comune di Oristano ha avviato l’iter tecnico che porterà alla realizzazione di un piccolo centro di raccolta differenziata pensato per alleggerire la struttura di via Oslo e migliorare il servizio nelle frazioni.
L’intervento potrà contare su un finanziamento regionale di 120 mila euro, risorse già assegnate e confermate anche nell’ultimo aggiornamento del cronoprogramma. Fondi destinati a interventi ambientali, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’organizzazione della raccolta e avvicinare il servizio ai cittadini.
Nei giorni scorsi è stato affidato all’architetta Tiziana Pusceddu l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo e per la direzione dei lavori, per un importo complessivo di poco superiore ai 13 mila euro.
Il nuovo ecocentro, di dimensioni contenute, sorgerà nella frazione di Nuraxinieddu e avrà una funzione strategica: decongestionare l’attuale centro di via Oslo, spesso messo sotto pressione dall’elevato numero di conferimenti, e rendere più efficiente l’intero sistema comunale di gestione dei rifiuti. Con l’avvio della progettazione, l’opera compie ora un passaggio decisivo verso la realizzazione.