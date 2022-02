Anche quest’anno niente corsa alla stella. I vaccini, il virus che arretra, ma a Oristano sarà un’altra Sartiglia in versione light, senza neanche le pariglie.

Nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza è stato definito nei particolari lo svolgimento della manifestazione, prevista il 27 febbraio e il primo marzo prossimi.

Questi i momenti fondamentali: la vestizione dei Componidoris nelle sedi dei due Gremi, in via Aristana e via Solferino, a numero chiuso e con accesso contingentato; il corteo e l'incrocio delle spade sotto la stella in piazza Duomo; la benedizione finale de Su Componidori.

Il percorso, con il Corteo che dalla casa del Gremio si sposterà lungo le vie del centro fino alla piazza Duomo, durerà circa un'ora.

Un apposito servizio d’ordine si occuperà del rispetto dell’obbligo di Super green pass e dell’uso di mascherine Ffp2, anche all’aperto.

Per il prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo, si tratta di "uno sforzo corale per contemperare il rispetto della tradizione e le misure contro la pandemia"

Le parole del sindaco di Oristano andrea Lutzu: "Sulla Sartiglia c'è una sostanziale condivisione del progetto tecnico che abbiamo illustrato in prefettura. Rimane da approfondire qualche dettaglio legato essenzialmente al passaggio del corteo dei cavalieri in via Duomo e al tradizionale momento dell'incrocio delle spade. La cautela in questi casi è doverosa, ma siamo fiduciosi".

