Il rientro a casa dopo una serata di festa a Sorgono, il conducente che perde il controllo del mezzo, l’auto che finisce contro il guard rail e si ribalta dopo un impatto violentissimo su un leccio ai lati della strada. Nicola Atzori, 20 anni, sbalzato dal sedile del passeggero, perde la vita. Altri tre giovani finiscono in ospedale: due in condizioni più critiche al San Francesco di Nuoro, quello meno grave al San Martino di Oristano.

La notizia scuote l’intera comunità, arriva poco prima della messa del mattino e padre Paolo Contini la dà ai parrocchiani. Un’altra giovane vita spezzata dopo quelle di Riccardo Licheri, 16 anni (incidente in moto), e Gabriele Pinna, 18 anni (meningite fulminante).

Un paese in lutto, annullati tutti gli eventi: la festa di San Raffaele Arcangelo e le iniziative legate alle celebrazioni del romanico.

Nicola Atzori aveva fatto parte del settore giovanile del Basket Ghilarza. Alessandro Cossu, il suo ex allenatore: «È stato con noi dal 2018 in poi e faceva parte di un gruppo di ragazzi davvero bravi che pian piano hanno iniziato a darci tante soddisfazioni, prima nelle formazioni Under e ora nella prima squadra in Promozione. Era davvero un ragazzo fantastico e di una dolcezza disarmante. Anche se Nicola non giocava più mi chiamava spesso per informarsi sull'andamento generale delle squadre e mi invitava a fare due tiri con lui. Lo vogliamo ricordare per com'era, un ragazzo buono e che rimarrà sempre nei nostri cuori».

