Il Montiferru, la sua fondante economia agropastorale, la sua anima turistica e dei servizi alla persona saranno i temi del seminario curato da Silvia Serreli, Giuseppe Pulina e Gianfranco Sanna, che mira ad analizzare punti di forza e criticità da superare per una rigenerazione dell’intero territorio.

Appuntamento domani, venerdì 5 dicembre, al Centro di Cultura Popolare UNLA dove si incontreranno imprenditori agricoli, operatori del terziario e popolazione per discutere e confrontarsi su possibili strategie per pensare al futuro di un territorio storico dell’isola. L'intendimento è promuivere il dialogo e il confronto fra le diverse realtà economiche, per pensare al progresso sociale ed economico del territorio, per irrobustire il tessuto imprenditoriale esistente e renderlo più multifunzionale per le sfide future e la crescita del territorio.

Si inizia alle 10:30 con il laboratorio di confronto e condivisione di esperienze imprenditoriali e professionali. Al pomeriggio, alle 17, inaugurazione della mostra fotografica “Paesaggi produttivi del Montiferru” di Davide Virdis, con focus sulla biodiversità dell’allevamento bovino e il pascolo brado della razza Sardo-Modicana. La mostra è a cura di Silvia Serreli e Andrea Pintus dell’Università di Sassari. Un’ora dopo il dibattito pubblico. Durante la giornata sarà possibile visitare il museo della Tecnologia Contadina intitolato all'indimenticato Maestro Francesco Salis, uno tra i fondatori.

L’evento è organizzato con i finanziamenti del progetto e.INS – Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia, sul trasferimento tecnologico e lo sviluppo di ecosistemi dell’innovazione in Sardegna, finanziato dal PNRR Nel team di lavoro ci sono anche Bakary Coulibaly e Gianluca Pulino.

