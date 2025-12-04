Esplosione nella notte: fallisce il colpo al bancomat di BauladuLa cassaforte è stata danneggiata ma non si è aperta
L’esplosione nel cuore della notte con un obiettivo ben preciso: l’Atm del Banco di Sardegna di Bauladu.
Il colpo è stato messo in atto alle 2.30 di oggi nell’edificio dí proprietà del Comune in via Asproni, a due passi dal Municipio. Il colpo, però, non è riuscito: la cassaforte si è danneggiata ma non si è aperta.
L’Atm era stato installato poco meno di due anni fa in concomitanza con la chiusura dell’agenzia del paese.
Le forze dell’ordine, intervenute in via Asproni, hanno avviato le indagini e stanno visionando i filmati della videosorveglianza.