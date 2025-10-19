Auto contro un albero: muore un 20enne di Ghilarza. Il paese in luttoL’incidente a Nughedu Santa Vittoria. Altri 3 giovani in ospedale
Si è consumato a pochi chilometri dal paese il tragico incidente costato la vita a Nicola Atzori, giovane ventenne di Ghilarza.
Stanotte poco prima delle 2, una Volkswagen Tiguan, con a bordo quattro giovani amici, di ritorno da una festa in un paese del centro Sardegna ha perso il controllo in curva, urtando prima il guardrail e poi un albero. L’auto si è ribaltata.
Purtroppo per Nicola Atzori non c’è stato nulla da fare, gli altri tre occupanti dell’auto sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali di Nuoro e Oristano.
Nicola aveva terminato gli studi e ora stava cercando un lavoro, amava il calcio ed era una giovane promessa del Ghilarza. Sgomento e cordoglio nel suo paese e nei centri limitrofi.
Il Comune di Ghilarza ha deciso di annullare gli eventi in programma in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.
(Unioneonline)