Si è consumato a pochi chilometri dal paese il tragico incidente costato la vita a Nicola Atzori, giovane ventenne di Ghilarza.

Stanotte poco prima delle 2, una Volkswagen Tiguan, con a bordo quattro giovani amici, di ritorno da una festa in un paese del centro Sardegna ha perso il controllo in curva, urtando prima il guardrail e poi un albero. L’auto si è ribaltata.

Purtroppo per Nicola Atzori non c’è stato nulla da fare, gli altri tre occupanti dell’auto sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali di Nuoro e Oristano.

Nicola aveva terminato gli studi e ora stava cercando un lavoro, amava il calcio ed era una giovane promessa del Ghilarza. Sgomento e cordoglio nel suo paese e nei centri limitrofi.

Il Comune di Ghilarza ha deciso di annullare gli eventi in programma in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

(Unioneonline)

