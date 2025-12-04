Nei giorni scorsi, nell’aula consiliare del Comune di Masullas, si è tenuta l’attività finale del progetto "CASA – Comunità Attive per la Sostenibilità Ambientale", a cura del CEAS Parte Montis.

Per l’occasione, gli studenti della classe seconda della Scuola Secondaria hanno presentato i risultati dell’indagine sulla percezione del cambiamento climatico nel Parte Montis, realizzata nell’ambito del progetto.

L’indagine è stata condotta attraverso un questionario somministrato tra giugno e novembre 2025, raccogliendo 125 risposte dai cittadini dei comuni del Parte Montis.

«Dall’analisi – commenta Luana Orrù, coordinatrice del progetto - emerge una forte consapevolezza dei cambiamenti climatici a livello globale, mentre a livello locale prevalgono percezioni più incerte: viene riconosciuto l’aumento delle temperature e il rischio per le coltivazioni, ma quasi la metà degli intervistati ritiene insufficiente l’informazione disponibile sul tema. Positivo il dato relativo alla disponibilità della comunità a cambiare abitudini e a partecipare ad azioni ambientali».

Durante la presentazione, gli studenti hanno anche proposto alcune idee per il territorio: maggiori iniziative di informazione e sensibilizzazione, mobilità più sostenibile, riduzione degli sprechi, creazione di aree verdi e organizzazione di giornate ecologiche.

«A conclusione dell’iniziativa – conclude Orrù - è emerso chiaramente il grande impegno dei ragazzi. Il progetto conferma l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni nei temi ambientali: non solo sviluppano competenze e consapevolezza, ma diventano protagonisti attivi nella costruzione di comunità più sostenibili».

