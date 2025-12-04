Ufficializzato, a Baressa, il programma delle iniziative in vista del periodo natalizio. Da venerdì 12 a sabato 27 dicembre tanti gli eventi all’interno del cartellone “Natale 2025 Insieme – Dicembre in Festa a Baressa”, organizzato da Comune e Pro loco, con la collaborazione delle associazioni locali. Oltre due settimane all’insegna di cultura, musica, tradizione e magia.

Un intero paese, dunque, che si accende di festa con un ricco calendario di eventi dedicati a tutte le età. Tra le attività previste saranno presenti laboratori e presentazioni di libri, concerti, cori e momenti musicali, attività creative per i bambini, feste, giro-pizza e appuntamenti comunitari, la magia del Natale con Babbo Natale e gli elfi, e ancora spettacoli, giochi e animazione.

I primi appuntamenti nel weekend tra venerdì 12 (dalle 16 alle 18 nella Biblioteca comunale con l’iniziativa “Scacchi per Tutti”), sabato 13 (alle 10.30 la presentazione del libro “I Misteri del Jazza di Guido Michelone" e alle 12 la “Storia del Jazz”, con Stefano Zenni) e domenica 14 dicembre con la gita a Orune.

