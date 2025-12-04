Incidente sul lavoro questo pomeriggio all’interno dell’azienda 3A, ad Arborea.

Un operaio bergamasco di 57 anni si è procurato una grave ferita alla gamba ed è stato trasportato in elicottero al Santissima Annunziata di Sassari: ha riportato una subamputazione dell’arto.

L’operaio, che fa parte di una ditta esterna di Bergamo al lavoro nell’azienda di Arborea, era impegnato a lavorare in un capannone quando la gamba gli è rimasta incastrata in un macchinario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Oristano, vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

