Arborea, gamba semiamputata dal macchinario: grave un operaioSi tratta di un 57enne di una ditta esterna di Bergamo che lavorava all’interno dell’azienda 3A
Incidente sul lavoro questo pomeriggio all’interno dell’azienda 3A, ad Arborea.
Un operaio bergamasco di 57 anni si è procurato una grave ferita alla gamba ed è stato trasportato in elicottero al Santissima Annunziata di Sassari: ha riportato una subamputazione dell’arto.
L’operaio, che fa parte di una ditta esterna di Bergamo al lavoro nell’azienda di Arborea, era impegnato a lavorare in un capannone quando la gamba gli è rimasta incastrata in un macchinario.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Oristano, vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.