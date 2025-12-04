Abbasanta, schianto sulla provinciale 23: ferito portato al Brotzu in elisoccorsoTerribile impatto tra due auto in località S’Arenarzu
Brutto incidente tra due auto questa mattina intorno alle 13,15 in località S’Arenarzu, ad Abbasanta: sulla Provinciale 23, strada che collega Ghilarza con Fordongianus, si sono scontrate due auto.
Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni: è stato trasferito all’ospedale Brotzu a bordo dell’elicottero dell’Areus.
Sul luogo dello schianto, oltre ai soccorritori del 118 e alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno estratto gli automobilisti dalle lamiere.
L’altro ferito è stato portato al San Martino di Oristano.
(Unioneonline)