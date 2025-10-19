Ghilarza in lutto per la morte di Nicola Atzori: annullati gli eventiIl Comune dopo il tragico incidente nella notte tra sabato e domenica: «Dolore e profondo cordoglio»
La comunità di Ghilarza sotto choc per la morte di Nicola Atzori, rimasto vittima di un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica.
«L'Amministrazione di Ghilarza – si legge sulle pagine social del Comune - si stringe attorno alla famiglia di Nicola Atzori, nostro concittadino, giovane vittima di un incidente stradale in cui stanotte ha perso la vita».
«In questo momento di dolore e cordoglio profondi – aggiunge la nota – vengono sospesi tutti gli eventi previsti a Ghilarza e Zuri per le Giornate del Romanico».
(Unioneonline)