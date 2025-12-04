L'emergenza abitativa resta una delle questioni più pressanti nel territorio della Diocesi di Ales-Terralba. Per questo la Caritas diocesana, insieme alla Fondazione Santa Mariaquas, ha promosso un'indagine conoscitiva sull'edilizia popolare nei Comuni della diocesi, con il supporto degli Uffici Tecnici, dei Servizi sociali comunali e dei funzionari di Area Sardegna.

La ricerca sarà presentata sabato 6 dicembre alle 15.30 al Cine Teatro San Luigi di Ales, in occasione del Giubileo degli Amministratori locali, a cui seguirà la Santa Messa presieduta dal Vescovo Roberto Carboni. L'iniziativa rientra nel progetto “Una strada per casa”, sostenuto dalla Caritas Italiana con i fondi dell'8xmille.

“Il problema abitativo condiziona la vita di molte famiglie in un territorio che si spopola ogni giorno di più - sottolineano dalla Caritas diocesana - richiamando la necessità di una visione condivisa tra istituzioni e società civile”.

All'incontro sono stati invitati sindaci, assessori e consiglieri dei 39 Comuni della diocesi, oltre ai Prefetti di Oristano e Cagliari e ai rappresentanti provinciali e regionali.

