Il Consiglio comunale, con voto unanime, ha approvato il debito fuori bilancio di circa 59mila euro relativamente alla vicenda del campeggio di Turas, ma resta aperta la parte più consistente. Il sindaco Alfonso Marras ha ripercorso le tappe di una lunga e complessa vicenda che si sta portando avanti dal 1985 dopo più di quarant’anni di carte bollate e ricorsi.

Nel luglio scorso la Corte d’Appello di Cagliari ha condannato il Comune di Bosa a pagare un milione 250mila euro. Già nel 2018 la società chiese la restituzione dei terreni o l’acquisizione formale con indennizzo. Il Tar Sardegna intervenne più volte, fino alla sentenza del 2021 che impose all’ente di scegliere tra acquisizione o restituzione.

Nel 2022 il Consiglio comunale deliberò l’acquisizione sanante stimando un indennizzo di circa 142mila euro. Cifra contestata che avviò il ricorso alla Corte d’Appello di Cagliari. La svolta con l’ordinanza del luglio scorso quando furono ribaltate le stime comunali.

© Riproduzione riservata